وزيرة الدولة الفلسطينية للمغتربين للعربية: تعيين حاكم عسكري إسرائيلي في غزة أمر كارثي

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جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط
جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط
جعجع: من أجاز لحزب الله أن يصادر قرار اللبنانيين في السلم والحرب وكأن لا حكومة في لبنان إن هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحومة قراراً فيها كما أنها لا تخدم لبنان ولا غزة
جعجع: من أجاز لحزب الله أن يصادر قرار اللبنانيين في السلم والحرب وكأن لا حكومة في لبنان إن هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحومة قراراً فيها كما أنها لا تخدم لبنان ولا غزة
جعجع: موقفنا من القضية الفلسطينية لا لبس حوله لا يمكننا تجاوز نضال الشعب الفلسطني والآلام والدماء والدموع فنحن مع القضية على أساس الحق في وقت نحن ضد وجود السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية
جعجع: موقفنا من القضية الفلسطينية لا لبس حوله لا يمكننا تجاوز نضال الشعب الفلسطني والآلام والدماء والدموع فنحن مع القضية على أساس الحق في وقت نحن ضد وجود السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية
جعجع: اليوم التالي لنا لأننا أولاد الغد ونحمل لغته ومفاهيمه أما محور الممانعة فلقد رأينا ما كانت نتيجة تحكمه بزمام الأمور لذا لا يتوقع أحدهم أن يكون هذا المحور عنوان المرحلة المقبلة
جعجع: اليوم التالي لنا لأننا أولاد الغد ونحمل لغته ومفاهيمه أما محور الممانعة فلقد رأينا ما كانت نتيجة تحكمه بزمام الأمور لذا لا يتوقع أحدهم أن يكون هذا المحور عنوان المرحلة المقبلة
جعجع: كل من يتكلم بلغة الاعداد فهو يقول علناً أنه يريد تغيير الدستور لأن الدستور لايتكلم لا بلغة العد ولا الأعداد
جعجع: كل من يتكلم بلغة الاعداد فهو يقول علناً أنه يريد تغيير الدستور لأن الدستور لايتكلم لا بلغة العد ولا الأعداد
جعجع: لا يعتقد أحدهم أن الواقع الذي نعيشه يمثل حقيقة لبنان واللبنانيين بل إنه واقعاً مصطنعاً آيلاً للسقوط
جعجع: لا يعتقد أحدهم أن الواقع الذي نعيشه يمثل حقيقة لبنان واللبنانيين بل إنه واقعاً مصطنعاً آيلاً للسقوط
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عربي و دولي
وزيرة الدولة الفلسطينية للمغتربين للعربية: تعيين حاكم عسكري إسرائيلي في غزة أمر كارثي
2024-09-01 | 10:19
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وزيرة الدولة الفلسطينية للمغتربين للعربية: تعيين حاكم عسكري إسرائيلي في غزة أمر كارثي
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وزيرة الدولة الفلسطينية للمغتربين للعربية: تعيين حاكم عسكري إسرائيلي في غزة أمر كارثي
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للمغتربين
للعربية:
تعيين
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إسرائيلي
كارثي
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"إسرائيل" تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة وتنشر صورهم
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جعجع: موقفنا من القضية الفلسطينية لا لبس حوله لا يمكننا تجاوز نضال الشعب الفلسطني والآلام والدماء والدموع فنحن مع القضية على أساس الحق في وقت نحن ضد وجود السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية
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