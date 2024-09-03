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عربي و دولي

"إسرائيل" تدرس إعلان الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية

2024-09-03 | 02:15
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&quot;إسرائيل&quot; تدرس إعلان الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية
"إسرائيل" تدرس إعلان الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن أحداث الأيام القليلة الماضية دفعت المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" إلى إحداث تغيير كبير في سياستها في الضفة الغربية.

وأضافت: "منذ بداية الحرب، تم تعريف المنطقة على أنها ساحة ثانوية، لكن الهجمات الأخيرة أثبتت للمسؤولين أن هذا لم يعد ممكنا، يعمل الجيش الإسرائيلي على اعتبار مناطق الضفة الغربية على أنها ساحة عمليات أمنية عسكرية".
وتنفذ "إسرائيل" أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.
وشارك مئات الجنود مدعومين بطائرات مسيّرة وطائرات هليكوبتر في العملية، التي تسببت بأضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في بداية العملية أنه "من المحتمل تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة".
"إسرائيل" تدرس إعلان الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية

عربي و دولي

إسرائيل

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