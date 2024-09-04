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"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: الإجتماع الإفتراضي الأميركي الإسرائيلي بشأن لبنان إستمر لمدة ساعة
2024-09-04 | 13:53
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"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: الإجتماع الإفتراضي الأميركي الإسرائيلي بشأن لبنان إستمر لمدة ساعة
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مسؤولين
إسرائيليين
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