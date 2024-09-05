الكرملين: لا شروط مسبقة لبدء محادثات السلام مع أوكرانيا

ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي".

وقال بيسكوف إن "السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس".



ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "جيش بلاده ينجز جميع المهام المحددة في عملياته بمنطقة كورسك الروسية".



وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو أمس الأربعاء، "من المهم للغاية أن يتم إنجاز جميع المهام المحددة في عملية كورسك".



واخترقت قوات أوكرانية الحدود الروسية على نحو مفاجئ في السادس من أغسطس/آب الماضي، ولا تزال موجودة حتى الآن في كورسك.



وعلى الجانب الروسي، قُتل 3 مدنيين في قصف أوكراني ببلدة في منطقة بيلغورود الواقعة بمحاذاة الحدود مع أوكرانيا، على ما أفاد به حاكم المنطقة.