بعد إنذار بوجود قنبلة.. طائرة هندية تهبط إضطرارياً في تركيا

وكتبت شركة طيران "فيستارا" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم "UK27" التي كانت متجهة من مومباي إلى فرانكفورت في ألمانيا، إلى مطار أرضروم في تركيا لأسباب أمنية، وهبطت بسلام في الساعة 1905".وقال حاكم مقاطعة أرضروم، مصطفى سيفتشي، إن 247 راكبا وطاقم كانوا على متن الطائرة، وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأضاف أن الركاب تم إنزالهم من الطائرة، وجرى تفتيشهم بشكل فردي، قبل أن يتم السماح لهم بالدخول إلى مبنى المطار، وقام فريق الكشف عن القنابل بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه تم العثور أثناء الرحلة على منديل ورقي على المرحاض، مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة".