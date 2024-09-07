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عربي و دولي

تبون: الحملة الإنتخابية كانت نظيفة.. والجزائر في مرحلة مفصلية

2024-09-07 | 07:35
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تبون: الحملة الإنتخابية كانت نظيفة.. والجزائر في مرحلة مفصلية
تبون: الحملة الإنتخابية كانت نظيفة.. والجزائر في مرحلة مفصلية

أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وبعد أن أدلى بصوته بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي (غربي العاصمة)، قال تبون إن الحملة الانتخابية في بلاده "كانت نظيفة جدا. والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى".
وأضاف تبون، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، أن الجزائر "توجد في مرحلة مفصلية لأن من سيفوز سيواصل المشوار. وهو مشوار مصيري بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل لنقطة اللاعودة".
كما أدى حساني شريف وأوشيش واجبهما الانتخابي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجزائر.
وحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات إلى غاية الساعة العاشرة من صباح السبت بلغت 4،56 بالمئة.
ويتوجه، السبت، أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكانت عملية تصويت أفراد الجالية الجزائرية بالخارج قد انطلقت الإثنين المنصرم بهيئة ناخبة تضم 865.490 ناخب (45 بالمئة نساء و55 بالمئة رجال).
تبون: الحملة الإنتخابية كانت نظيفة.. والجزائر في مرحلة مفصلية

عربي و دولي

الجزائر

عبد المجيد تبون

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