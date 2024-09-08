حماس تعلّق على عملية "اللنبي"

رحبت حركة" حماس "بالهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي قرب الحدود بين إسرائيل والأردن اليوم، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقالت الحركة في بيان: إن العملية "رد على جرائم الاحتلال، وتأكيد وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة".



وأضاف البيان: "العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى ".



ولفتت حماس إلى أن "عملية معبر الكرامة تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعا عن القدس والأقصى".



وشدد البيان على أن غزة "تستنفر الأمة وكل أحرار العالم لتهب في وجه الاحتلال، دعما لغزة والقدس والضفة ودفاعا عن كرامة أمتنا وأمنها القومي".