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عربي و دولي

بوريل يعتزم زيارة مصر ولبنان في اليومين المقبلين

2024-09-09 | 12:32
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بوريل يعتزم زيارة مصر ولبنان في اليومين المقبلين
بوريل يعتزم زيارة مصر ولبنان في اليومين المقبلين

يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل مصر ولبنان بين 8 أيلول الجاري و12 منه.

وتأتي الزيارة على خلفية الحرب في غزة، حيث تجعل الأوضاع الإنسانية الكارثية ومصير الرهائن وقف إطلاق النار العاجل مهماً أكثر من أي وقت مضى. وتشكل المهمة جزءاً من التواصل الإقليمي المستمر للاتحاد الأوروبي لمنع المزيد من التصعيد.

يوم الاثنين، يزور الممثل الأعلى القاهرة لعقد اجتماعات رسمية، بما في ذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما سيسافر إلى رفح (الجانب المصري) لعقد اجتماعات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة على الأرض ولجنة الإنقاذ الدولية. كما يفتتح مشروعاً يموّله الاتحاد الأوروبي لمساعدة أطفال غزة وأولئك الذين يعتنون بهم في مصر.

وستتصدر جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر جدول الأعمال، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع. وسيناقش الجانبان أيضاً الوضع الإقليمي.

يوم الثلاثاء، يلتقي الممثل الأعلى مع وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي. وسيتم بث مؤتمر صحافي مشترك عبر EbS على الهواء مباشرة.

إلى ذلك، سيحضر الممثل الأعلى اجتماعاً وزارياً لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ويومي الأربعاء والخميس، يزور الممثل الأعلى لبنان حيث سيلتقي – من بين آخرين – رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

كما يعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب. ومن المتوقع عقد مؤتمر صحافي، وسيكون التسجيل متاحاً على EbS.

وسيتم استعراض دعم الاتحاد الأوروبي لقدرة لبنان على التكيّف واستقراره، فضلاً عن دوره الإقليمي مع مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وستكون الزيارة فرصة لمناقشة كل جوانب الوضع في غزة وحولها والقضايا السياسية الأوسع نطاقاً مع القادة الإقليميين، لاسيما تأثير الصراع على البلدان المجاورة ومساهمات كل منها في جهود السلام والاستقرار.
بوريل يعتزم زيارة مصر ولبنان في اليومين المقبلين

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وزارة مالية العدو: العجز المالي الإسرائيلي يرتفع إلى 8.3%
13:59

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أعلن المحاسب العام في وزارة مالية العدو، ييهيلي روتنبرغ، اليوم الإثنين، أن العجز المتراكم في ميزانية الدولة في الـ12 شهرا الأخيرة ارتفع 8.3%، وأن مبلغه 161 مليار شيكل. ويتواصل العجز في الميزانية منذ 17 شهرا على التوالي، وتعمق خلالها باستمرار، إذ كانت نسبته 8.1%، الشهر الماضي، ومبلغه حوالي 155 مليار شيكل.

13:59

وزارة مالية العدو: العجز المالي الإسرائيلي يرتفع إلى 8.3%

أعلن المحاسب العام في وزارة مالية العدو، ييهيلي روتنبرغ، اليوم الإثنين، أن العجز المتراكم في ميزانية الدولة في الـ12 شهرا الأخيرة ارتفع 8.3%، وأن مبلغه 161 مليار شيكل. ويتواصل العجز في الميزانية منذ 17 شهرا على التوالي، وتعمق خلالها باستمرار، إذ كانت نسبته 8.1%، الشهر الماضي، ومبلغه حوالي 155 مليار شيكل.

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