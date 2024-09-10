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عربي و دولي

إسقاط طائرة أميركية.. وهذا ما كشفه الحوثيون عن العملية

2024-09-10 | 03:24
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إسقاط طائرة أميركية.. وهذا ما كشفه الحوثيون عن العملية
إسقاط طائرة أميركية.. وهذا ما كشفه الحوثيون عن العملية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أميركية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة."

وفي بيان له، أوضح العميد سريع أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تسقطها دفاعاتنا خلال 72 ساعة، والتاسعة منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس." ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويشهد اليمن تصاعداً في الهجمات الأميركية.

كما شدد سريع على أهمية العملية الفدائية التي قام بها الشهيد المجاهد ماهر الجازي، قائلاً إنها انتصرت لدماء الشهداء في غزة. وأشار إلى عملية معبر اللنبي كأحد المحاور المهمة في هذا السياق.

وأكد سريع أن "قواتنا تدعو كافة أبناء الأمة إلى أداء واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة." وأضاف: "نؤكد استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة."  

إسقاط طائرة أميركية.. وهذا ما كشفه الحوثيون عن العملية

عربي و دولي

الحوثيين

القوات المسلحة اليمنية

يحيى سريع

الولايات المتحدة الاميركية

أميركا

حرب غزة

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