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عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!

2024-09-11 | 10:53
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عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!
عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عقوبات على ثلاثة أفراد، خمسة شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز المسال لدعم حزب الله.

وتضم الشبكة رجال أعمال لبنانيين وشركات تحت إشراف قائد رفيع في فريق التمويل التابع لحزب الله.

وقد ساعدت هذه الشبكة في تسهيل شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية، مما أتاح لحزب الله الحصول على إيرادات هامة تدعم أنشطته "الإرهابية" وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وفقاً لما نشره موقع الخزانة الاميركية.

وبحسب موقع الخزانة الأميركية هذه الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات:

محمد قاسر (Muhammad Qasir) - مسؤول عن قناة لنقل الغاز المسال ومنسق مالي لحزب الله.

محمد قاسم البزال (Muhammad Qasim al-Bazzal) - مسؤول عن دعم وتمويل حزب الله.

محمد إبراهيم حبيب السيد (Muhammad Ibrahim Habib al-Sayyid) - مسؤول عن بعض أعمال حزب الله التجارية، ويشرف على مشاريع النفط.

علي نجيب زعيب (Ali Nayef Zgheib) - خبير في الكيمياء البترولية، ومستشار لحزب الله في صفقات النفط.

بطرس جورج عبيد (Boutros Georges Obeid) - رجل أعمال مشارك في صفقات الطاقة لحزب الله.

الشركات التي فرضت عليها العقوبات:

شركة توزيع النفط الثقيلة S.A.L. (Heavy Oil Distribution Company S.A.L.) - شركة تديرها زعيب وعبيد.

شركة توزيع النفط الثقيلة SAL Offshore (Heavy Oil Distribution Company SAL Offshore) - تابعة للشركة الأم.

شركة الوقود الصناعي الثقيل SAL (Heavy Industrial Fuels SAL HIF) - شركة فرعية تتعامل في شحنات الغاز المسال.

O.H.G. Holding SAL - شركة أخرى ضمن مجموعة HODICO.

ELIT (European Lebanese International Trade S.A.R.L.) - شركة مسؤولة عن شحنات الغاز المسال.

عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!

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