عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!

وبحسب موقع الخزانة الأميركية هذه الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات:
محمد قاسر (Muhammad Qasir) - مسؤول عن قناة لنقل الغاز المسال ومنسق مالي لحزب الله.
محمد قاسم البزال (Muhammad Qasim al-Bazzal) - مسؤول عن دعم وتمويل حزب الله.
محمد إبراهيم حبيب السيد (Muhammad Ibrahim Habib al-Sayyid) - مسؤول عن بعض أعمال حزب الله التجارية، ويشرف على مشاريع النفط.
علي نجيب زعيب (Ali Nayef Zgheib) - خبير في الكيمياء البترولية، ومستشار لحزب الله في صفقات النفط.
بطرس جورج عبيد (Boutros Georges Obeid) - رجل أعمال مشارك في صفقات الطاقة لحزب الله.
الشركات التي فرضت عليها العقوبات:
شركة توزيع النفط الثقيلة S.A.L. (Heavy Oil Distribution Company S.A.L.) - شركة تديرها زعيب وعبيد.
شركة توزيع النفط الثقيلة SAL Offshore (Heavy Oil Distribution Company SAL Offshore) - تابعة للشركة الأم.
شركة الوقود الصناعي الثقيل SAL (Heavy Industrial Fuels SAL HIF) - شركة فرعية تتعامل في شحنات الغاز المسال.
O.H.G. Holding SAL - شركة أخرى ضمن مجموعة HODICO.
ELIT (European Lebanese International Trade S.A.R.L.) - شركة مسؤولة عن شحنات الغاز المسال.