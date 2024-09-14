الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إحتجاجاً على حرب غزة.. رجل يحرق نفسه في بوسطن

2024-09-14 | 09:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إحتجاجاً على حرب غزة.. رجل يحرق نفسه في بوسطن
إحتجاجاً على حرب غزة.. رجل يحرق نفسه في بوسطن


أشعل رجل النار في نفسه، الأربعاء الماضي بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في بوسطن الأميركية، احتجاجا على قتل "إسرائيل" أكثر من 41 ألف فلسطيني في حربها على قطاع غزة، وتواطؤ الولايات المتحدة.

وقال الرجل في مقطع فيديو نشره قبل الحادثة: "اسمي مات نيلسون وأنا على وشك القيام بعمل احتجاجي متطرف، نحن جميعا مسؤولون عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
وأضاف أن الاحتجاج الذي سيشارك فيه هو دعوة للإدارة الأميركية للتوقف عن تزويد "إسرائيل" بالأموال والأسلحة التي تستخدمها لسجن وقتل الفلسطينيين الأبرياء، والضغط على "إسرائيل" لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
كما دعا لدعم لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية.
وقال إن "من المفترض أن تخدم الديمقراطية إرادة الشعب، وليس مصالح الأثرياء. استعيدوا السلطة، وحرروا فلسطين".
وبحسب قناة "إن بي سي بوسطن" أكد المستجيبون الأولون إصابة رجل بحروق خطيرة. ولم يتم الإبلاغ عن حالة نيلسون الحالية.
وفي الأول من كانون الأول، أُدخلت امرأة -لا تزال هويتها مجهولة- تحمل علما فلسطينيا إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن أشعلت النار في نفسها خارج القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا.
ووصفت الشرطة الحادث بأنه "عمل احتجاجي سياسي متطرف". ووصفته القنصل العام الإسرائيلي عنات سلطان دادون بأنه عمل "كراهية وتحريض ضد إسرائيل".
إحتجاجاً على حرب غزة.. رجل يحرق نفسه في بوسطن

عربي و دولي

بوسطن

أميركا

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كاحال جنوب صفد وانفجارات عنيفة تهز الجليل الأعلى حيث وصل صداها إلى طبريا
انفجار سيارة قرب مركز شرطة "إسرائيلي" في عكا – شاهد الفيديو

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فيديو - إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين
Play
16:00

فيديو - إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين

أظهر مقطع مصور إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين، خلال تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى.

16:00

فيديو - إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين

أظهر مقطع مصور إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين، خلال تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى.

الأردن يعلن إعادة مواطنين إختطفا في سوريا قبل أسبوعين
15:42

الأردن يعلن إعادة مواطنين إختطفا في سوريا قبل أسبوعين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت عودة مواطنين اثنين اخُتطفا بسوريا في آب الماضي.

15:42

الأردن يعلن إعادة مواطنين إختطفا في سوريا قبل أسبوعين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت عودة مواطنين اثنين اخُتطفا بسوريا في آب الماضي.

بايدن سيلتقي زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
15:32

بايدن سيلتقي زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان السبت أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول.

15:32

بايدن سيلتقي زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان السبت أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024