الحوثي: واشنطن لم تنجح في الحد من عملياتنا

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن، عبد الملك الحوثي إن أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم تفد واشنطن في الحد من العمليات العسكرية للحوثيين أو وقفها.