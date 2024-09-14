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عربي و دولي

الحوثي: واشنطن لم تنجح في الحد من عملياتنا

2024-09-14 | 10:26
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الحوثي: واشنطن لم تنجح في الحد من عملياتنا
الحوثي: واشنطن لم تنجح في الحد من عملياتنا

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن، عبد الملك الحوثي إن أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم تفد واشنطن في الحد من العمليات العسكرية للحوثيين أو وقفها.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ 12 كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
الحوثي: واشنطن لم تنجح في الحد من عملياتنا

عربي و دولي

عبد الملك الحوثي

اليمن

واشنطن

إسرائيل

غزة

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