"إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية واسعة في الشمال

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله إن "إسرائيل بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يسعى لـ "تصعيد متدرج على هذه الجبهة".في السياق، أشارت هيئة البث الإسرائيلية الى وجود "خلاف بين نتنياهو وغالانت بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان"، موضحةً أن "غالانت أكد جاهزية الجيش للتصعيد مع لبنان مع ما يعنيه ذلك من إضرار بالتوصل لصفقة".كما ولفتت الهيئة عينها أن "نتنياهو أكد بمشاورات عقدت الخميس أن توسيع التصعيد مع لبنان لن يضر بالضغط العسكري بغزة".بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان من المفترض أن ينعقد غدا لبحث الأوضاع في الشمال إلى يوم الإثنين".في السياق عينه، صرح عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس أنه "حان الوقت لاستخدام القوة مع حزب الله وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم".