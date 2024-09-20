ماكرون وبلينكن يبحثان ضرورة خفض التصعيد في لبنان

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، "فقد ناقش بلينكن وماكرون تطورات الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة".

كما ناقشا "الحاجة إلى خفض التصعيد في لبنان والالتزام بحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة الآمنة إلى ديارهم".

وكان بلينكن ناقش مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في باريس، "الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن وسيجورنيه بحثا في "الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في لبنان وكل أنحاء الشرق الأوسط".

وشكر بلينكن نظيره الفرنسي على استضافة الاجتماع الخماسي عبر الأطلسي في باريس.