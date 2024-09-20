بالأسماء: قيادات الرضوان المستهدفة في غارة الضاحية

بدأت تتكشف أسماء القياديين الذين استهدفتهم الغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، ووفق وسائل إعلام فضائية عربية، أسفرت العملية عن استشهاد مجموعة من القيادات البارزة في قوة الرضوان.



