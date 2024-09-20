بالأسماء: قيادات الرضوان المستهدفة في غارة الضاحية
بدأت تتكشف أسماء القياديين الذين استهدفتهم الغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، ووفق وسائل إعلام فضائية عربية، أسفرت العملية عن استشهاد مجموعة من القيادات البارزة في قوة الرضوان.
القيادي سراج حدرج
القيادي حمزة الغربية
القيادي الحاج نينوى
القيادي أبو ياسر
القيادي مهدي البوكس
القيادي أبو حسين وهبي
القيادي محمد العطار
حسن حدرج
مهدي جمول
عباس مسلماني
سامر حلاوي
تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء القياديين كانوا مسؤولين عن مهام التدريب والتسليح والإعداد.