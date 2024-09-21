إيران عن غارة الضاحية: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا

وتابع آشتياني، اليوم السبت، مؤكدًا أن "إيران ستغير مسار أي سيناريو يخطط له العدو، ويمكنها إفشال حساباته بقوة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتعليقا منه على العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان، وتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر)، قال آشتياني إن "ما قامت به إسرائيل عرّض الأمن الدولي للخطر، وفتح بابا جديدا للإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "ذلك لم يحقق شيئا، وإنما سيزيد الأمور تعقيدا لإسرائيل".

في سياق متصل، أشار وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، أن إسرائيل ستنال الرد على هجماتها في لبنان، وان الأولى تريد إشعال حرب شاملة في المنطقة.