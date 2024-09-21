مستشار بايدن يعلّق على اغتيال عقيل: لا أحد يذرف الدموع عليه

أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أنه"لا نعتقد أن الحرب في لبنان هي السبيل لتحقيق الهدف، وهو إعادة الناس إلى ديارهم. كما أننا نقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل في دفاعها عن شعبها وأراضيها ضد حزب الله. ولا بد أن أقول إن إبراهيم عقيل، الذي قُتل اليوم، كان مسؤولاً عن تفجير السفارة في بيروت قبل 40 عامًا، لذا لا أحد يذرف الدموع عليه. والآن، ومع ذلك، لدينا خلافات مع الإسرائيليين حول التكتيكات وكيفية قياس مخاطر التصعيد. إنه وضع مقلق للغاية. وأنا على ثقة تامة من أنه من خلال الدبلوماسية والردع وغير ذلك من الوسائل، سنعمل على الخروج منه. لكننا نريد تسوية دبلوماسية في الشمال، هذا هو الهدف، وهذا ما نعمل من أجله".