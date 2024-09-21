واشنطن: خطاب نصر الله فتح جبهة الشمال.. وخطر التصعيد حقيقي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن واشنطن تواصل العمل مع قطر ومصر ولم تصل بعد إلى مرحلة تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن بلاده ترغب بتحقيق الهدوء على حدود "إسرائيل" الشمالية وبحل مستدام، قائلا "بحثت مع الإسرائيليين كيفية إيجاد طريقة للمضي قدما للتهدئة مع حزب الله وعودة سكان الشمال لمنازلهم".

وأضاف سوليفان:



- هناك طريق واضح للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله رغم أن خطر التصعيد حقيقي.

- الطريقة التي قدم بها حسن نصر الله خطابه هذا الأسبوع فتحت جبهة الشمال.

- خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها.

- من الممكن أن يتغير الوضع خلال الأيام المقبلة ونكون قادرين على تقديم مقترح تقبله حماس وإسرائيل.

- لا نشعر حاليا أننا في وضع يسمح لنا بتقديم مقترح يمكن حمل حماس وإسرائيل على قبوله.

- عندما نشعر بالاستعداد لاتخاذ خطوة أخرى حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سنفعل ذلك.

- لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله وآمل ألا يحدث ذلك.