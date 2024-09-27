6 مبانٍ سُوّيت بالارض جراء الغارات العنيفة على الضاحية.. والمستهدف نصرالله!

دمّرت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ستة أبنية تماما، على ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، في هجمات تعد الأعنف على معقل حزب الله منذ الحرب التي خاضها والدولة العبرية صيف 2006.

وقال المصدر، لوكالة فرانس برس "ستة أبنية سُوّيت تماما بالأرض"، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف "المقر الرئيسي" للحزب في الضاحية الجنوبية. وتردّد دويّ الانفجارات الضخمة في أرجاء العاصمة ومحيطها.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه "قصف ما وصفه بالمقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف الرئيس هو أمين عام حزب الله حسن نصر الله".



وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري إن "سلاح الجو نفذ ضربة على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله"، مؤكدا مواصلة استهداف ما وصفها "بالأهداف الإرهابية التي تهدد مواطني إسرائيل في لبنان".



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "طائرات إف 35 نفذت الغارات بواسطة قنابل خارقة للحصون والهدف هو مقر هيئة أركان حزب الله والمستهدف الرئيس هو زعيم حزب الله حسن نصر الله".



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".



ونقلت الهيئة الرسمية عن مسؤول كبير بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بعملية قصف الضاحية".