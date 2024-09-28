أول تعليق لنتنياهو عقب استشهاد السيد نصرالله: لدينا إنجازات عظيمة لكن العمل لم يكتمل بعد

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن "القضاء على الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يمثل نقطة تحول تاريخية يمكن أن تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، لكنه حذر في الوقت ذاته من أيام صعبة مقبلة".