اسرائيل تطالب بالدعم الاميركي استعداداً لرد ايراني محتمل
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "تل أبيب طلبت من واشنطن إرسال قوات إضافية للمنطقة استعداداً لرد إيراني محتمل، في أعقاب اغتيال الأمين العام لحزب الله سماحة حسن نصر الله في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة".
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم أنه "وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأميركية بالمنطقة".
وأضاف أن الهدف هو "الحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع".
وأردف قائلا: "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية مدعومة من طهران".
من ناحية أخرى، حثت الخارجية الأميركية اليوم رعاياها على مغادرة لبنان "نظرا للتقلبات المتزايدة عقب الغارات على بيروت والوضع الأمني".