الخارجية الإيرانية: الهجوم على إسرائيل اقتصر على أهداف ومنشآت عسكرية وأمنية

مصادر الجديد: المبعوثان الاستخباريان القطري والتركي من الخارجية يسعيان للتواصل بالمباشر مع حزب الله وبغير المباشر مع بري من أجل الوصول الى تسوية والدخول في وساطة للتهدئة وتجنّب انزلاق الوضع نحو الحرب