إعلام العدو الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابات تعرض لها على الجبهة الشمالية

أعلنت شرطة العدو الإسرائيلي، الثلاثاء، عن تفاصيل هجوم إطلاق النار الذي وقع في تل أبيب على الحدود مع يافا، والذي أسفر عن "مقتل" 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وفق وسائل إعلام العدو.



وأوضحت الشرطة أن منفذي الهجوم هما محمد مسك، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي استشهد خلال الهجوم، وأحمد الهيموني، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أصيب بجروح خطيرة.



كما أشارت السلطات إلى أن كلا المنفذين هما من سكان الخليل، ولم يُسجل لهما أي اعتقال سابق.



هذا وأكدت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أنها قامت، باعتقال أشخاص من مدينة الخليل والقدس بزعم تقديمهم المساعدة للمنفذين، ويجري التحقيق معهم حاليًا.