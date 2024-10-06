فيديو - العدو الإسرائيلي يُدمّر مسجد يارون

العدو الإسرائيلي يُدمّر مسجد يارون pic.twitter.com/3UcNlihpKc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 6, 2024
العدو الإسرائيلي يُدمّر مسجد يارون pic.twitter.com/3UcNlihpKc
منح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الذي أشرف على الضربة الصاروخية ضد إسرائيل، وساما عسكريا رفيعا، وفق ما أفاد موقعه الإلكتروني الأحد.وذكر الموقع أن خامنئي، القائد العام للقوات المسلّحة الإيرانية، قلّد "في مراسم خاصة قائدَ القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده وسام الفتح".وأضاف أن "منح هذا الوسام جاء تقديرا لعمليّتي الوعد الصادق المُشرقتين".