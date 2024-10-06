فيديو - العدو الإسرائيلي يُدمّر مسجد يارون

منح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الذي أشرف على الضربة الصاروخية ضد إسرائيل، وساما عسكريا رفيعا، وفق ما أفاد موقعه الإلكتروني الأحد.



وذكر الموقع أن خامنئي، القائد العام للقوات المسلّحة الإيرانية، قلّد "في مراسم خاصة قائدَ القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده وسام الفتح".



وأضاف أن "منح هذا الوسام جاء تقديرا لعمليّتي الوعد الصادق المُشرقتين".