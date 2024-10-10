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جيش العدو يقرّ: مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك الجنوب

2024-10-09 | 23:51
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جيش العدو يقرّ: مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك الجنوب
جيش العدو يقرّ: مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك الجنوب

أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني والبقاع، فيما كثفت المقاومة الإسلامية من عملياتها وقصفت بالصواريخ مدنا وبلدات في الأراضي المحتلة، وبثت عبر سلسلة الهدهد صورا لمواقع إستراتيجية عديدة في حيفا.

وأمس الأربعاء، قتل إسرائيليان في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنة كريات شمونة، كما أصيب 6 أشخاص إثر صواريخ سقطت على حيفا.
وأفاد إسعاف العدو بأن شخصين قتلا في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وقال جيش العدو إنه رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على كريات شمونة.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كريات شمونة، وأدت لسقوط قتيلين.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان باتجاه كريات شمونة.
وقالت بلدية كريات شمونة إنها طلبت من ألفي إسرائيلي لا يزالون في المستوطنة مغادرتها فورا.
وقال جيش العدو إنه رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على شمال "إسرائيل" أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص في حيفا، وقطع التيار الكهربائي عن مواقع بمدينة كريات بياليك القريبة.

جيش العدو يقرّ: مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك الجنوب

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