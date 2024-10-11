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عربي و دولي

جيش العدو: مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم

2024-10-11 | 02:08
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جيش العدو: مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم
جيش العدو: مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم

أعلن جيش العدو الجمعة أنه قتل قائد حركة الجهاد الإسلامي بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

 

وقال الجيش في بيان "أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي في مخيم نور شمس"، مشيرا أيضا الى أنه قتل مقاتلا آخر.

ووفقا للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر المعروف باسم "أبو شجاع" والذي قُتل في 29 آب/أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلي محمد عبد الله بأنه "متورط في هجمات عديدة في المنطقة"، وفقا لبيان نشر على تلغرام.

وفي نور شمس، تعلن الأجنحة المسلحة لمختلف الحركات الفلسطينية بانتظام أنها خسرت عناصر في معارك ضد جنود أو في غارات تشنها طائرات إسرائيلية.

جيش العدو: مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم

عربي و دولي

إسرائيل

الضفة الغربية

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