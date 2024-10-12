إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي في إصبع الجليل

مصادر أمنية للجديد: الاتصالات التي وردت للمواطنين مصادرها خارج لبنان وعلى غرار ما حصل البارحة يبدو أن البلاغات كاذبة على امل ان تتمكن القوى الامنية من توقيف الفاعلين