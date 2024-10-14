تسريبات عن لقاء سرّي بالقاهرة.. محادثات للتهدئة وصفقة الأسرى

اللقاء، الذي جرى يوم الأحد، جاء في إطار جهود استئناف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ حوالي شهرين.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الجانبين ناقشا كيفية إعادة إحياء المفاوضات، بالإضافة إلى سبل إنهاء الأزمة المحيطة بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح، اللذين يسببان توتراً في العلاقات بين إسرائيل ومصر.

كما أشارت صحيفة "معاريف" أن هذا الاجتماع يأتي في ظل أنباء تفيد بأن زعيم حماس، يحيى السنوار، أعاد تنشيط الاتصالات مع ممثلي الحركة في الدوحة، وهو ما قد يساهم في استئناف الحوار.

وفي الوقت نفسه، رفض مكتب الشاباك التعليق على تفاصيل الزيارة.