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عربي و دولي

هاريس تنشر تقريرًا بحالتها الصحية

2024-10-14 | 04:38
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هاريس تنشر تقريرًا بحالتها الصحية
هاريس تنشر تقريرًا بحالتها الصحية

قال طبيب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، السبت، إنها "تتمتع بصحة ممتازة".

وأوضح طبيب هاريس، جوشوا سيمونز، وهو طبيب في الجيش الأمريكي، أن هاريس تعاني من الحساسية الموسمية والشرى (مرض حساسية جلدي) وقصر النظر.

كما أشار الطبيب إلى أنها حصلت على جميع التطعيمات والتوصيات الخاصة بالعناية الوقائية، ولم يُظهر فحصها البدني الأخير في أبريل/نيسان، وفحوصات الدم الروتينية أي سبب للقلق.

وكتب سيمونز أن نائب الرئيس ترتدي العدسات اللاصقة، وتتناول مكملات فيتامين د 3، وتستخدم في بعض الأحيان أدوية الحساسية التي تُصرف دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، بما في ذلك عقار أليغرا، وبخاخ الأنف وقطرات العين.

وقال سيمونز: "إنها تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن الرئيس السابق دونالد ترامب وصف منافسته هاريس بأنها "متخلفة عقليًا" أثناء محاولته إقناع كبار المانحين الجمهوريين بضخ المزيد من الأموال في حملته.

هاريس تنشر تقريرًا بحالتها الصحية

عربي و دولي

كمالا هاريس

الرئاسة الأميركية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

صحة كمالا هاريس

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