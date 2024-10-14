وزير خارجية إسبانيا: هجمات إسرائيل على اليونيفيل غير مقبولة
اعتبر وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) "غير مقبولة" وتنتهك قواعد الأمم المتحدة.
وأكد ألباريس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذه الأفعال تتعارض مع ما نتوقعه من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، التي تهدف إلى حماية السلام العالمي.
كما شدد على أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أوامر بسحب قوات اليونيفيل.