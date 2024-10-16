الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتكون "شريكة وصديقة" لواشنطن

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم الأربعاء إن وجود شراكة ناجحة بين بلاده والولايات المتحدة "هي فرصة لكل من الدولتين لتمكين الأخرى من التنمية وليست عقبة".

وذكر تقرير إخباري بثه تلفزيون الصين المركزي أن شي قال في تصريحات، ضمن رسالة إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية لعام 2024، إن الصين "مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أيضا".

واعتبر شي أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "من بين أهم العلاقات الثنائية في العالم، ولها تأثير على مستقبل البشرية ومصيرها"، وفقا للرسالة.

وقال شي "لقد تعاملت الصين دائمًا مع العلاقات الصينية الأميركية وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وكانت تعتقد دائمًا أن نجاح الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل منهما".