العدو يعلن عبور مسلحين من الأردن وإطلاق النار على جنود إسرائيليين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديين أصيبا في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت، نفذها مسلحون عبروا من الأردن اليوم الجمعة.

ونقلت إذاعة جيش العدو أن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد حوالي 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوبي البحر الميت.

وقد دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات لمكان الحادث وقال إنه يمشط المنطقة بحثا عن مسلح ثالث يبدو أنه لاذ بالفرار.

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك تحقيقا أمنيا بشأن احتمال أن يكون ارتداء المسلحين زيا عسكريا محاولة للتنكر كجنود أردنيين.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت "لم يصب أي مدني في العملية، وطلب من السكان دخول منازلهم لحين صدور تعليمات أخرى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "رصدنا عددا من المسلحين عبروا الحدود من الأردن إلى منطقة جنوب البحر الميت".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار، بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يشتبه في وجود مزيد من المسلحين تسللوا من الأردن إلى المنطقة.

