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عربي و دولي

العدوان الاسرائيلي يتواصل ... اضرار جسيمة ودمار هائل في الجنوب

2024-10-19 | 01:34
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العدوان الاسرائيلي يتواصل ... اضرار جسيمة ودمار هائل في الجنوب
العدوان الاسرائيلي يتواصل ... اضرار جسيمة ودمار هائل في الجنوب

يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان حيث شن سلسلة غارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل طيلة الليل الفائت وحتى صباح هذا اليوم.

فقد اغار الطيران المعادي على منزل في بلدة شمع بالقرب من مقام النبي شمعون الصفا ما ادى الى اضرار جسيمة بالمقام وتدمير المنزل المستهدف كما اغار على بلدتي المجادل و مجدل زون ، وفي بلدة كفرا نفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات متتالية استهدف فيها جرود البلدة واغار على اطراف بلدة دير عامص، كما اغار الطيران المسير على بلدة عيتيت مستهدفا اطراف البلدة اما الغارات التي شنها العدو الاسرائيلي على المدينة الصناعيه مساء امس فقد ادت الى دمار هائل بالمباني والممتلكات. 
كما تعرضت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر الاولى بلدات عيتا الشعب ورامية وكفرا لقصف مدفعي مباشر. 
وحلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق كما اطلق العدو فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي. 
وقد لحقت اضرار الجسيمة  بقطاعي المياه والكهرباء والبنى التحتية حيث دمر العدو الإسرائيلي في معظم قرى قضاءي صور وبنت جبيل شبكات الكهرباء والمياه وقطع عدد من الطرقات الفرعية واستهدف عشرات مشاريع الطاقة الشمسية التي تزود ابار المياه بالطاقة الكهربائية.
كما نفذ الطيران المعادي قرابة السابعة من صباح اليوم، غارة مستهدفا مبنى على اوتوستراد زفتا -النبطية ودمره، فيما  تعرضت المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وموقع الدبشة سابقا ل3 غارات جوية.
ونفذ الطيران المعادي قرابة الثامنة من صباح اليوم غارة مستهدفا محيط مبنى منظمة ماغ لنزع الالغام سابقا في كفرجوز -النبطية.
العدوان الاسرائيلي يتواصل ... اضرار جسيمة ودمار هائل في الجنوب

عربي و دولي

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