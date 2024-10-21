"لإنهاء الحرب مع حزب الله".. موقع عبري يكشف عن وثيقة سلّمتها "إسرائيل" إلى واشنطن

واضاف الموقع ان "وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم"، وانها "تسمح للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه."
وتابع الموقع نقلاً عن المسؤولين ان "مبعوث بايدن عاموس هوكشتاين سيبحث اليوم إمكانية التوصل لحل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين."
كما لفت الموقع العبري الى ان من بين المطالب الإسرائيلية لإنهاء الحرب مع الحزب "منح سلاح الجو حرية العمل في المجال الجوي اللبناني"، ونقل عن مصدر أميركي قوله ان "المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن".
بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول "إسرائيلي" أن "إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود."