"لإنهاء الحرب مع حزب الله".. موقع عبري يكشف عن وثيقة سلّمتها "إسرائيل" إلى واشنطن

نقل موقع "والا" عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" ان "إسرائيل سلمت واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله."

واضاف الموقع ان "وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم"، وانها "تسمح للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه."

وتابع الموقع نقلاً عن المسؤولين ان "مبعوث بايدن عاموس هوكشتاين سيبحث اليوم إمكانية التوصل لحل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين."

كما لفت الموقع العبري الى ان من بين المطالب الإسرائيلية لإنهاء الحرب مع الحزب "منح سلاح الجو حرية العمل في المجال الجوي اللبناني"، ونقل عن مصدر أميركي قوله ان "المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن".