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عربي و دولي

"لإنهاء الحرب مع حزب الله".. موقع عبري يكشف عن وثيقة سلّمتها "إسرائيل" إلى واشنطن

2024-10-21 | 00:49
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&quot;لإنهاء الحرب مع حزب الله&quot;.. موقع عبري يكشف عن وثيقة سلّمتها &quot;إسرائيل&quot; إلى واشنطن
"لإنهاء الحرب مع حزب الله".. موقع عبري يكشف عن وثيقة سلّمتها "إسرائيل" إلى واشنطن

نقل موقع "والا" عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" ان "إسرائيل سلمت واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله."

واضاف الموقع ان "وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم"، وانها "تسمح للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه."
وتابع الموقع نقلاً عن المسؤولين ان "مبعوث بايدن عاموس هوكشتاين سيبحث اليوم إمكانية التوصل لحل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين."
كما لفت الموقع العبري الى ان من بين المطالب الإسرائيلية لإنهاء الحرب مع الحزب "منح سلاح الجو حرية العمل في المجال الجوي اللبناني"، ونقل عن مصدر أميركي قوله ان "المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن".
بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول "إسرائيلي" أن "إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود."
"لإنهاء الحرب مع حزب الله".. موقع عبري يكشف عن وثيقة سلّمتها "إسرائيل" إلى واشنطن

عربي و دولي

حزب الله

هوكستين

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Aljadeed
"واللا" عن مصدر أميركي: المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن
واللا: زيارة مبعوث بايدن عاموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم ستركز على تعزيز الحل الدبلوماسي

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