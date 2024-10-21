زوجة نتنياهو: هجوم قيسارية ليس فقط اعتداء علينا بل على إسرائيل وشعبها أيضا

اعلنت زوجة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، سارة نتنياهو، أن الهجوم بواسطة الطائرة المسيرة الذي استهدف منزلهما في وقت سابق كان محاولة لاغتيالها وزوجها.



وقالت سارة نتنياهو، في أول تعقيب لها على هجوم المسيرة في قيسارية، إن هجوم المسيرة "محاولة لاغتيالي أنا وزوجي، هذا ليس فقط اعتداء على شخصَينا بل على إسرائيل وشعبها أيضا".

وكان مبنى في قيسارية أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي.