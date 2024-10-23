العدو الاسرائيلي أنهى استعداداته لضرب إيران.. هل اقترب الرد؟

نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش العدو أنهى استعداداته للهجوم على إيران، في حين قال وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب على واشنطن أن تقف مع إسرائيل بعد تنفيذ الهجوم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو "يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران ويحتمل أن ينفذ الهجوم خلال أيام".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي.