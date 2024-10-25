تحركات مكثّفة بالدوحة للبحث في إستئناف المفاوضات

وينتظر أن يلتقي بيرنز رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع الذي يتوجه للدوحة الأحد ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وقال مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إن هذه اللقاءات ستبحث مختلف الخيارات لاستئناف المفاوضات بشأن الإفراج عن المحتجزين.وكانت عائلات الأسرى طالبت نتنياهو بمنح فريق التفاوض للتوصل إلى اتفاق يعيد أبناءهم.وفي مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس بالدوحة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -الذي كان في زيارة إلى المنطقة- أن مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار ستستأنف في الدوحة.وأمس الخميس، أكد مسؤول في حماس أن وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وأكد جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التزمت "إسرائيل" بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل.