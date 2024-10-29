"عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل الأونروا".. الصحة العالمية تحذر

وكتب عبر منصة "إكس": "تم إنشاء "الأونروا" من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيؤدي قرار البرلمان الإسرائيلي الذي يحظر الأونروا تنفيذ مهامهم لإنقاذ حياة وصحة ملايين الفلسطينيين إلى عواقب مدمرة. إنه أمر غير مقبول، يتناقض مع التزامات وواجبات إسرائيل ويهدد الأشخاص الذين تعتمد حياتهم وصحتهم على "الأونروا".