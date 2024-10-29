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عربي و دولي

"عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل الأونروا".. الصحة العالمية تحذر

2024-10-29 | 02:49
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&quot;عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل الأونروا&quot;.. الصحة العالمية تحذر
"عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل الأونروا".. الصحة العالمية تحذر

حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من أن يؤدي حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى عواقب مدمرة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وكتب عبر منصة "إكس": "تم إنشاء "الأونروا" من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيؤدي قرار البرلمان الإسرائيلي الذي يحظر الأونروا تنفيذ مهامهم لإنقاذ حياة وصحة ملايين الفلسطينيين إلى عواقب مدمرة. إنه أمر غير مقبول، يتناقض مع التزامات وواجبات إسرائيل ويهدد الأشخاص الذين تعتمد حياتهم وصحتهم على "الأونروا".

"عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل الأونروا".. الصحة العالمية تحذر

عربي و دولي

الصحة العالمية

إسرائيل

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