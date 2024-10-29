المتحدث باسم جيش العدو يزعم أسر "قائد" منطقة عيتا الشعب في "حزب الله" ومقاومين آخرين من قوة الرضوان

ونشر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء غولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من مقاتلين حزب الله ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله حسن عقيل جواد" ومعه عشرات المقاتلين، زاعماً أنه "تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الإسرائيلية".