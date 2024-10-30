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عربي و دولي

مستشاران لبايدن سيزوران "إسرائيل" غداً في مسعى لإنهاء الحرب في لبنان

2024-10-30 | 01:29
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مستشاران لبايدن سيزوران &quot;إسرائيل&quot; غداً في مسعى لإنهاء الحرب في لبنان
مستشاران لبايدن سيزوران "إسرائيل" غداً في مسعى لإنهاء الحرب في لبنان

ذكرت موقع "أكسيوس"، نقلا عن 3 مصادر لم يسمها، أن مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكغورك سيصلان إلى "إسرائيل" غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين "إسرائيل" وحزب الله يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي قال، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مساء اليوم (الثلاثاء) لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.
وذكر باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس"، نقلا عن مصدرين، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.
وكانت صحيفة "يديعوت إحرانوت" نقلت عن مصادر غربية قولها إن "حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة".
وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من "إسرائيل" ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.
 
مستشاران لبايدن سيزوران "إسرائيل" غداً في مسعى لإنهاء الحرب في لبنان

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