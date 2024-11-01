أوكرانيا لحلفائها مجدداً: إسمحوا لنا بضرب روسيا بأسلحتكم

جاء ذلك بينما تتناقل وسائل الإعلام الغربية إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا تحضيرا لإشراكها في معارك بأوكرانيا.وفي كلمة خلال مؤتمر للسلام في مونتريال، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن نشر قوات كورية شمالية عند الحدود مع أوكرانيا يشكل "تصعيدا حقيقيا" في الحرب. وقال "نحن بحاجة إلى رد فعل قوي".وتابع "نحن بحاجة إلى قرار قوي يتخذه حلفاؤنا برفع كل القيود المفروضة على إطلاق الصواريخ الطويلة المدى باتجاه الأراضي الروسية".وأضاف "إنه حقّنا في الدفاع عن أنفسنا، ونحن نتحدث عن أهداف عسكرية على الأراضي الروسية".