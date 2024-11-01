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عربي و دولي

فضيحة أمنية لنتنياهو.. صحيفة "هآرتس" تكشف تفاصيلها!

2024-11-01 | 12:24
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فضيحة أمنية لنتنياهو.. صحيفة &quot;هآرتس&quot; تكشف تفاصيلها!
فضيحة أمنية لنتنياهو.. صحيفة "هآرتس" تكشف تفاصيلها!

كشفت صحيفة هآرتس، تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتعيين متحدث باسمه شارك في جلسات أمنية حساسة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن "الفضيحة الأمنية الجديدة لرئيس الوزراء تتعلق بتعيين متحدث باسم نتنياهو دون إشراف أمني".

وأوضحت أن "المتحدث، الذي لم تكشف عن اسمه، شارك في جلسات أمنية حساسة".

وأضافت أن "متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة، واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضاً".
 
من جانبها، أشارت القناة السابعة الاسرائيلية، إلى أن "الرقابة العسكرية فرضت حظراً على نشر هذه القضية أو الفضيحة، في حين أن نتنياهو يطالب برفع الحظر عن النشر بزعم ادعائه الشفافية".

وأكدت القناة أن "متحدث نتنياهو لم يكن له أي تصريح أمني".
فضيحة أمنية لنتنياهو.. صحيفة "هآرتس" تكشف تفاصيلها!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

هآرتس

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بالفيديو- ترامب يزور ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان
16:09

بالفيديو- ترامب يزور ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان

زار المرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، والتي تعتبر أكبر مدينة ذات أغلبية عربية في البلاد.
وتعتبر ديربورن موطنا لأكبر تجمع من الأميركيين العرب في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من العرب الاميركيين فيها .
وقد التقى ترامب المناصرين له في مقهى حيث قدم له صاحبه لوحة تذكارية.

16:09

بالفيديو- ترامب يزور ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان

زار المرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، والتي تعتبر أكبر مدينة ذات أغلبية عربية في البلاد.
وتعتبر ديربورن موطنا لأكبر تجمع من الأميركيين العرب في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من العرب الاميركيين فيها .
وقد التقى ترامب المناصرين له في مقهى حيث قدم له صاحبه لوحة تذكارية.

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