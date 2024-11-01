بالفيديو- ترامب يزور مقهى لبنانيا في ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان

وتعتبر ديترويت الكبرى موطنا لأكبر تجمع من الأميركيين العرب في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من العرب الاميركيين فيها .
وقد التقى ترامب العشرات في "مقهى لبناني شهير" في ديربورن .
ترامب يزور مقهى لبنانياً في "عاصمة العرب الاميركيين" في "ديربورن "
التفاصيل على الرابط: https://t.co/JD2mpY0APD pic.twitter.com/KyDwhShiuI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 1, 2024
وكان صاحب المقهى إشترط على ترامب "الدعوة لوقف الحرب في لبنان" قبيل استضافته، بحسب ما اشارت "اسوشييتد برس" التي نقلت عنه صاحب المقهى حسن عباس قوله ان "ترامب من المقرر أن يزور مطعمه".
وأضاف صاحب المقهى، اللبناني الأصل: "نتوقع بعض الملاحظات حول إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط، أنا لست هنا لأتدخل في السياسة، أنا لست هنا لأخبر الناس بأي اتجاه أصوت، أنا هنا ببساطة لأن عائلتنا تُذبح ونريد فقط إنهاء الحرب، أوقفوا القصف".
وقال عباس إن "مساعدي ترامب تواصلوا معه قبل عدة أسابيع بشأن استضافة ترامب في ديربورن".
ولفت عباس إلى أنه "يريد رؤية بيان من ترامب يُظهر نواياه لإنهاء الحرب والمساعدة في إعادة بناء لبنان ومساعدة النازحين والمصابين".
وتعتبر ديترويت الكبرى موطنا لأكبر تجمع من الأميركيين العرب في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من العرب الاميركيين فيها .
وقد التقى ترامب العشرات في "مقهى لبناني شهير" في ديربورن .
ترامب يزور مقهى لبنانياً في "عاصمة العرب الاميركيين" في "ديربورن "
التفاصيل على الرابط: https://t.co/JD2mpY0APD pic.twitter.com/KyDwhShiuI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 1, 2024
ترامب يزور مقهى لبنانياً في "عاصمة العرب الاميركيين" في "ديربورن "
التفاصيل على الرابط: https://t.co/JD2mpY0APD pic.twitter.com/KyDwhShiuI
وكان صاحب المقهى إشترط على ترامب "الدعوة لوقف الحرب في لبنان" قبيل استضافته، بحسب ما اشارت "اسوشييتد برس" التي نقلت عنه صاحب المقهى حسن عباس قوله ان "ترامب من المقرر أن يزور مطعمه".
وأضاف صاحب المقهى، اللبناني الأصل: "نتوقع بعض الملاحظات حول إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط، أنا لست هنا لأتدخل في السياسة، أنا لست هنا لأخبر الناس بأي اتجاه أصوت، أنا هنا ببساطة لأن عائلتنا تُذبح ونريد فقط إنهاء الحرب، أوقفوا القصف".
وقال عباس إن "مساعدي ترامب تواصلوا معه قبل عدة أسابيع بشأن استضافة ترامب في ديربورن".