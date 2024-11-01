بالفيديو- ترامب يزور مقهى لبنانيا في ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان

وكان صاحب المقهى إشترط على ترامب "الدعوة لوقف الحرب في لبنان" قبيل استضافته، بحسب ما اشارت "اسوشييتد برس" التي نقلت عنه صاحب المقهى حسن عباس قوله ان "ترامب من المقرر أن يزور مطعمه".

وأضاف صاحب المقهى، اللبناني الأصل: "نتوقع بعض الملاحظات حول إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط، أنا لست هنا لأتدخل في السياسة، أنا لست هنا لأخبر الناس بأي اتجاه أصوت، أنا هنا ببساطة لأن عائلتنا تُذبح ونريد فقط إنهاء الحرب، أوقفوا القصف".

وقال عباس إن "مساعدي ترامب تواصلوا معه قبل عدة أسابيع بشأن استضافة ترامب في ديربورن".

ولفت عباس إلى أنه "يريد رؤية بيان من ترامب يُظهر نواياه لإنهاء الحرب والمساعدة في إعادة بناء لبنان ومساعدة النازحين والمصابين".