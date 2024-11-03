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عربي و دولي

ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!

2024-11-03 | 08:08
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ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ &quot;إبسوس&quot; يحسم التقدم لمّن!
ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!

أفاد استطلاع رأي لإبسوس، الشركة العالمية للأبحاث، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين المحتملين، مقابل 46% للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترمب، مما يعكس الاستقطاب الشديد بين الناخبين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن خياراتهم من المرشحين، حيث عبّر 75% منهم عن إحباطهم، مؤكدين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بشكل خطير.

وتُعقد يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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