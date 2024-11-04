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عربي و دولي

"النداء الأخير" من هاريس وترامب!

2024-11-04 | 13:10
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&quot;النداء الأخير&quot; من هاريس وترامب!
"النداء الأخير" من هاريس وترامب!

عشية يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، يواصل المرشحان، دونالد ترامب وكامالا هاريس، حملاتهما في الولايات الحاسمة. الاثنين، سيتوجه ترامب إلى بنسلفانيا حيث سيعقد تجمعات في ريدينغ وبيتسبرغ، بينما ستزور هاريس سكرانتون وبيتسبرغ وفيلادلفيا، بدعم من مشاهير مثل أوبرا وينفري وليدي غاغا. تأتي هذه الحملات في وقت حساس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة، وتخشى السلطات من أعمال عنف محتملة بعد الانتخابات.

حتى الآن، صوت أكثر من 78 مليون أميركي بشكل مبكر، مما يمثل نصف إجمالي الأصوات في انتخابات 2020.

تصريحات هاريس وترامب "النداء الأخير": 

كامالا هاريس: خلال حملتها في ميشيغان، أكدت هاريس أنها ستكون "رئيسة لجميع الأميركيين"، مشددة على أهمية الوحدة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع. كما ذكّرت الطلاب بأنها كانت طالبة في جامعة هاورد، وأشارت إلى أن بإمكانهم أن يصبحوا مرشحين للرئاسة في المستقبل.

دونالد ترامب: في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز"، قال ترامب إنه "يتقدم بفارق كبير" على منافسته هاريس، معبراً عن تفاؤله بمعرفة الفائز في ليلة الانتخابات. كما أشار إلى أنه الوحيد القادر على إصلاح ما وصفه بـ"مستقبل بائس" للبلاد، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية

"النداء الأخير" من هاريس وترامب!

عربي و دولي

دونالد ترامب

كمالا هاريس

الرئاسة الأميركية

البيت الأبيض

الحزب الجمهوري

الحزب الديمقراطي

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