"النداء الأخير" من هاريس وترامب!

حتى الآن، صوت أكثر من 78 مليون أميركي بشكل مبكر، مما يمثل نصف إجمالي الأصوات في انتخابات 2020.

تصريحات هاريس وترامب "النداء الأخير":

كامالا هاريس: خلال حملتها في ميشيغان، أكدت هاريس أنها ستكون "رئيسة لجميع الأميركيين"، مشددة على أهمية الوحدة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع. كما ذكّرت الطلاب بأنها كانت طالبة في جامعة هاورد، وأشارت إلى أن بإمكانهم أن يصبحوا مرشحين للرئاسة في المستقبل.

دونالد ترامب: في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز"، قال ترامب إنه "يتقدم بفارق كبير" على منافسته هاريس، معبراً عن تفاؤله بمعرفة الفائز في ليلة الانتخابات. كما أشار إلى أنه الوحيد القادر على إصلاح ما وصفه بـ"مستقبل بائس" للبلاد، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.