7 ولايات متأرجحة تحسم السباق الى البيت الأبيض

انطلقت الانتخابات الرئاسية اليوم في الولايات المتحدة الاميركرية وسط منافسة شديدة بين المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس .