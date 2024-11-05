تهديدات بوجود قنابل تعطل مراكز اقتراع أميركية

وفي هذا السياق قال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في بيان إنه "على علم بتهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات، ويبدو أن العديد منها صادر عن أسماء نطاقات إنترنت روسية".

وأكد المكتب أنه "لم يتم اعتبار أي من هذه التهديدات جديا حتى الآن"، من دون أن يحدد الولايات المعنية، ودعا السكان إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى سلطات إنفاذ القانون.

من جانبه، أكد مسؤول السلطة الانتخابية في جورجيا براد رافنسبيرغر أنه تم التعرف على مصدر التهديدات الكاذبة بوجود قنابل في ولايته، وهو روسيا.

وأبلغت الشرطة ومسؤولو بلدية فولتون في أتلانتا، المدينة الرئيسية بولاية جورجيا، عن سلسلة من هذه الحوادث أدت إلى إغلاق مراكز اقتراع لفترة وجيزة.