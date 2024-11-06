ترامب: لن أبدأ الحروب بل سأنهيها

البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل

البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل