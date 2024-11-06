عاجل
البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل
البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
23:39
فيديو - الولايات الأميركية المتأرجحة تميل نحو ترامب على حساب هاريس
2024-11-04
متى سنعرف من فاز في الانتخابات الأميركية؟
2024-11-04
بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!
2024-11-04
بالفيديو - قلعة بعلبك.. حارسها الله
2024-11-03
BACK TO SCHOOL.. الوزير يُعلنها!
عربي و دولي
المتحدث باسم جيش العدو: تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمال ووسط البلاد عقب إطلاق الصواريخ من لبنان
2024-11-06 | 04:28
A-
A+
المتحدث باسم جيش العدو: تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمال ووسط البلاد عقب إطلاق الصواريخ من لبنان
مقالات ذات صلة
المتحدث باسم جيش العدو: تفعيل الإنذارات في مناطق عدة "وسط البلاد" عقب إطلاق قذائف صاروخية عبرت من لبنان
المتحدث باسم جيش العدو: تفعيل الإنذارات في مناطق عدة وسط البلاد عقب إطلاق قذائف صاروخية عبرت من لبنان
جيش العدو: تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صواريخ من لبنان وجاري التحقيق في التفاصيل
المتحدث باسم جيش العدو: تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمال ووسط البلاد عقب إطلاق الصواريخ من لبنان
عربي و دولي
العدو:
تفعيل
الإنذارات
مناطق
البلاد
إطلاق
الصواريخ
لبنان
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: سقوط عدد الصواريخ في منطقة "شارون" وسط الأراضي المحتلة
أمير قطر: أهنئ ترمب على فوزه وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:40
البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل
05:40
البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل
04:52
القناة 12 الإسرائيلية: وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط صاروخ في المطار
04:52
القناة 12 الإسرائيلية: وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط صاروخ في المطار
04:39
بالفيديو- سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون شرق تل ابيب
04:39
بالفيديو- سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون شرق تل ابيب
يحدث الآن
محليات
05:57
دمار هائل في سعدنايل جراء العدوان .. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
محليات
05:42
الحكومة أقرت سلفة طلبتها وزارة المال لتطويع 1500 جندي في الجيش اللبناني
عربي و دولي
05:40
البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:40
البنتاغون: سنواصل العمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وغالانت كان شريكا موثوقا به كوزير لدفاع إسرائيل
2024-10-23
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: مؤتمر باريس غدا يهدف الى تحضير لبنان لتطبيق القرار 1701 وسيتخلله نقاش حول الشغور الرئاسي وتمكين الجيش من االانتشار بالجنوب
02:36
ترامب: أهنئ نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس
2024-11-03
مقدمة النشرة المسائية
04:23
وزير التربية عباس الحلبي قبيل جلسة الحكومة: لن تستخدم مراكز الايواء لتعليم الطلاب الا اذا كان هناك مساحة شاغرة داخل المدرسة يمكن استغلالها للتعلم
15:44
طوني فرنسيس: ترامب شخص غير مستقر وبسببه "خربت" الحياة الحزبية بأميركا وداخل الحزب الجمهوري
بالفيديو
بالفيديو
05:57
دمار هائل في سعدنايل جراء العدوان .. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
04:46
صفارات الانذار تدوي في أكثر من 40 مستوطنة جراء صلية صاروخية كبيرة اطلقت من لبنان
03:14
ترامب يعلن فوزه بالرئاسة الاميركية: انتصار سياسي تاريخي
02:26
كلمة لترامب أمام أنصاره في مقر حملته في فلوريدا
23:39
فيديو - الولايات الأميركية المتأرجحة تميل نحو ترامب على حساب هاريس
20:43
أميركا تنتخب رئيسها.. الجديد في تغطية شاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:16
الجديد تدقق.. هذه الصورة من العباسية وليس من الجية
محليات
08:16
الجديد تدقق.. هذه الصورة من العباسية وليس من الجية
محليات
15:16
15 شهيداً حصيلة اولية للمجزرة التي اركبها العدو في بلدة برجا قضاء الشوف... مراسل الجديد يتابع التفاصيل
محليات
15:16
15 شهيداً حصيلة اولية للمجزرة التي اركبها العدو في بلدة برجا قضاء الشوف... مراسل الجديد يتابع التفاصيل
محليات
06:22
بالفيديو - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية
محليات
06:22
بالفيديو - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية
محليات
06:48
غارة تستهدف مبنى في منطقة الجية.. مراسلة الجديد تواكب المشهد
محليات
06:48
غارة تستهدف مبنى في منطقة الجية.. مراسلة الجديد تواكب المشهد
محليات
13:34
غارة إستهدفت شقة في برجا.. وفيديو للحظات الأولى
محليات
13:34
غارة إستهدفت شقة في برجا.. وفيديو للحظات الأولى
فن
07:32
بالصور- كارمن بصيبص تستعرض حملها بطفلها الأول في باريس
فن
07:32
بالصور- كارمن بصيبص تستعرض حملها بطفلها الأول في باريس
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024