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رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان
2024-11-06 | 11:42
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رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان
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رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان
محليات
عربي و دولي
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